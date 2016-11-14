Ученые выяснили причину зимней депрессии

Американские ученые в ходе исследования сумели найти основные причины зимней депрессии, которые связаны с уменьшением количества солнечного света. Как рассказали эксперты, солнечный свет проходит в мозг человека через сетчатку, и таким образом воздействует не только на орган, но и на самочувствие в целом.



В мозге, прямо под воздействием исходящего от Солнца света, продуцируется нейромедиатор серотонин, который сказывается на настроении. Чем выше его содержится в организме, тем лучше человек себя чувствует,- сообщает «ВладТайм».



В зимнюю пору количество "гормона хорошего настроения" сокращается, уступая мелатонину, вызывающему вялость и сонливость. В результате возникает депрессия, сопровождаемая нежеланием работать.