Ученые выяснили причину зимней депрессии
Американские ученые в ходе исследования сумели найти основные причины зимней депрессии, которые связаны с уменьшением количества солнечного света. Как рассказали эксперты, солнечный свет проходит в мозг человека через сетчатку, и таким образом воздействует не только на орган, но и на самочувствие в целом.
В мозге, прямо под воздействием исходящего от Солнца света, продуцируется нейромедиатор серотонин, который сказывается на настроении. Чем выше его содержится в организме, тем лучше человек себя чувствует,- сообщает «ВладТайм».
В зимнюю пору количество "гормона хорошего настроения" сокращается, уступая мелатонину, вызывающему вялость и сонливость. В результате возникает депрессия, сопровождаемая нежеланием работать.
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