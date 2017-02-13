Ученые выяснили несколько интересных фактов о звуках

Научная группа международных ученых в ходе очередных исследований выяснила ряд интересных фактов, касающихся восприятия человеком звука и шума. Во-первых, это не одно и то же, как может показаться с первого взгляда. Как оказалось, звук человек ощущает благодаря органам восприятия, а вот шум — это не нечто отдельное, а большая сумма самых разных звуков.

Во-вторых, органами восприятия в человеческом организме являются внешнее и внутреннее ухо. Однако ввиду того, что внутреннее ухо обладает неким пороком, мы не слышим биение своего сердца и дыхание, хотя по логике — должны, - сообщает «Экономика сегодня».

В-третьих, очередное открытие разочарует всех тех, кто очень прислушивался к раковинам, и считал, что слышит шум морского прибоя. Оказывается, это вовсе не морской шум, а всего лишь звук крови, протекающей по сосудам.