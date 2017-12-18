Ученые высказали новую гипотезу о происхождении Марса
Красная планета могла сформироваться в поясе астероидов и первоначально находилась гораздо дальше от Солнца.
Американские, британские и японские ученые отмечают, что минеральный состав Марса близок к астероидному. В ходе исследования симуляции, согласующейся с моделью Гранд Така, они пришли к выводу, что на формирование Марса оказал значительное влияние Юпитер. Именно благодаря ему Красная планета имеет сравнительно небольшую массу и переместилась на нынешнюю орбиту, сообщает издание Phys.org со ссылкой на Earth and Planetary Science Letters.
Ученые также предположили, что потеплению атмосферы Марса и появлению на поверхности планеты воды способствовала ее бомбардировка астероидами.
Следующая новость В Москве попался на мошенничестве Элвис Пресли
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии