Ученые высказали новую гипотезу о происхождении Марса

Красная планета могла сформироваться в поясе астероидов и первоначально находилась гораздо дальше от Солнца.

Американские, британские и японские ученые отмечают, что минеральный состав Марса близок к астероидному. В ходе исследования симуляции, согласующейся с моделью Гранд Така, они пришли к выводу, что на формирование Марса оказал значительное влияние Юпитер. Именно благодаря ему Красная планета имеет сравнительно небольшую массу и переместилась на нынешнюю орбиту, сообщает издание Phys.org со ссылкой на Earth and Planetary Science Letters.

Ученые также предположили, что потеплению атмосферы Марса и появлению на поверхности планеты воды способствовала ее бомбардировка астероидами.