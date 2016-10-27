Ученые выращивают комаров с вирусом Зика

Бразильские ученые намерены заняться производством комаров-переносчиков опасного вируса Зика Aedes aegypti. Зарубежный телеканал Globo заявляет о создании специальных лабораторий для этих целей.

Ученые отмечают, что производство комаров-переносчиков вируса Зика Aedes aegypti поможет действенно бороться с его распространением. Все дело в том, что зараженные самцы комаров не способны передать заболевание человеку, но зато вмешательство в их генетический код разрешит сократить их популяцию, сообщает «Росбалт».

Спаривание генетически модифицированного комара с самкой обеспечит появление неполноценного потомства, которое не сможет дожить до своего полноценного полового созревания. Собственно это позволит со временем значительно сократить популяцию опасных комаров Aedes aegypti. Данный показатель в итоге может достигнуть 90%.