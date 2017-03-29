Ученые выдвинули теорию появления секса
Ученые из Австралии в ходе проведенного исследования выяснили, что секс появился на Земле из-за необходимости бороться с разного рода болезнями.
Исследователи задались вопросом: что повлияло на распространение полового размножения, когда был потенциал осуществлять его бесполым путем? Для этого эксперты создали математическую модель, в результате чего все-таки смогли дать ответ на указанный вопрос, - сообщает «Экономика сегодня».
Оказалось, что половое размножение образовалось в качестве ответа на распространение заболеваний. Не секрет, что при интимной близости потомки получают генетические мутации, которые могут противостоять разного рода болезням.
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