Ученые выдвинули теорию появления секса

Ученые из Австралии в ходе проведенного исследования выяснили, что секс появился на Земле из-за необходимости бороться с разного рода болезнями.

Исследователи задались вопросом: что повлияло на распространение полового размножения, когда был потенциал осуществлять его бесполым путем? Для этого эксперты создали математическую модель, в результате чего все-таки смогли дать ответ на указанный вопрос, - сообщает «Экономика сегодня».

Оказалось, что половое размножение образовалось в качестве ответа на распространение заболеваний. Не секрет, что при интимной близости потомки получают генетические мутации, которые могут противостоять разного рода болезням.