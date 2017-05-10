Ученые выдвинули новую теорию зарождения жизни на Земле
Ученые из Австралии опровергли миф о том, что вся жизнь на планете зародилась в океане. Эксперты нашли подтверждения того, что первые живые организмы появились на суше.
Так, геолог Тара Джокич из университета Нового Южного Уэльса сказала, что она вместе со своими коллегами проводила исследования в долине гейзеров на западе Австралии, и там получилось найти самые древние признаки возникновения жизни. Им, согласно информации, примерно 3,5 миллиарда лет, - сообщают «РИА Новости».
Геолог утверждает, что благодаря данной находке можно смело говорить о том, что жизнь возникла на материковой части Земли.
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