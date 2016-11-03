Ученые вычислили вес темной материи

Ученые из центра DESY, который находится в Германии, выяснили, какой вес имеет космическая темная материя. Известно, что человек не может видеть её, но давно обосновано, что тёмная материя в пространстве существует.

Ее части, способны вырабатывать или отображать свет, и это дает повод думать, что данное явление способствует возникновению эффекта гравитации в галактике, сообщает «Информинг»

Сейчас научные работники продвинулись в изучении этого вопроса, и узнали вес основной составляющей материи, в частности – аксиона. Его масса составляет 50-1500 микроэлектронвольт, а это в 10 миллиардов раз легче, чем электрон.