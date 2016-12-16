Ученые вычислили общий объем воды всех озер на планете

Канадские ученые подсчитали, какой объем воды сосредоточен во всех озерах мира, а также выяснили, на какую страну приходится больше всего естественных водоемов. Число озер, площадь поверхности которых превышает 10 гектаров, или 14 футбольных полей, составляет 1,4 миллиона.

Все вместе они содержат больше 180 тысяч кубических километров воды. При этом 85 процентов воды содержатся в 10 крупнейших озерах. 62 процента объема озерной воды приходится на Канаду, где насчитывается 900 тысяч мелких и крупных озер. Водоемы образовались здесь после таяния ледников, начавшегося около 10 тысяч лет назад, - сообщает «ФАН».

Если сложить береговые линии всех озер, получится расстояние в 7 миллионов километров, примерно в 10 раз превышающее дистанцию между Землей и Луной. Если всю скопившуюся в озерах воду равномерно распределить по поверхности Земли, толщина ее слоя составит 1,3 метра.