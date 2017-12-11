Ученые выбросили в атмосферу более 30 тысяч тонн углекислого газа
Вследствие перелета ученых в Новый Орлеан на конференцию Американского географического союза в воздух попало более 30 тыс. тонн углекислого газа, подсчитал физик из Великобритании Питер Калмус.
На конференцию прибыли более 25 тыс. исследователей в области астрономии, в том числе специалисты, изучающие глобальное потепление, передает «Газета.ru».
Калмус посчитал, что более 30 тыс. тонн углекислого газ содержалось в выхлопных газах, выброшенных самолетами за перелет до Нового Орлеана и в обратном направлении.
Американский географический союз объединяет более 58 тыс. ученых из 135 стран. Они занимаются исследованиями в области наук о космосе на благо человечества.
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