Ученые выбросили в атмосферу более 30 тысяч тонн углекислого газа

Вследствие перелета ученых в Новый Орлеан на конференцию Американского географического союза в воздух попало более 30 тыс. тонн углекислого газа, подсчитал физик из Великобритании Питер Калмус.

На конференцию прибыли более 25 тыс. исследователей в области астрономии, в том числе специалисты, изучающие глобальное потепление, передает «Газета.ru».

Калмус посчитал, что более 30 тыс. тонн углекислого газ содержалось в выхлопных газах, выброшенных самолетами за перелет до Нового Орлеана и в обратном направлении.

Американский географический союз объединяет более 58 тыс. ученых из 135 стран. Они занимаются исследованиями в области наук о космосе на благо человечества.