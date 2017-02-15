Ученые впервые зафиксировали вспышку сверхновой звезды

Ученые заметили вспышку сверхновой звезды в первые часы после ее возникновения.



Ученым впервые удалось увидеть первую фазу данного процесса, который сопровождается выделением огромной энергии, - сообщает «Экономика сегодня».



Исследователи отмечают, что рождение сверхновой звезды можно увидеть даже из другого конца вселенной, однако этот процесс протекает считанные секунды, что весьма затрудняет наблюдения.