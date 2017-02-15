Ученые впервые зафиксировали вспышку сверхновой звезды
Ученые заметили вспышку сверхновой звезды в первые часы после ее возникновения.
Ученым впервые удалось увидеть первую фазу данного процесса, который сопровождается выделением огромной энергии, - сообщает «Экономика сегодня».
Исследователи отмечают, что рождение сверхновой звезды можно увидеть даже из другого конца вселенной, однако этот процесс протекает считанные секунды, что весьма затрудняет наблюдения.
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