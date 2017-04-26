Ученые впервые применили в медицине искусственную матку

Американские ученые создали первую в истории мировой науки искусственную матку. Внутри этой матки ученые смогли вырастить зародыш. Опыты были произведены на плоде ягненка, находившемся в матке на протяжении целого месяца.

По словам биологов из США, они создали инкубатор, который может спасти многих недоношенных зародышей, в том числе и детей человека. Прибор также может на протяжении длительного периода поддерживать жизнь зародыша. Плод переносят в специальный пакет, наполненный особым амниотическим раствором, - сообщают «РИА Новости».

Таким образом, эксперты смогли вырастить недоношенного мамой ягненка. Ученые рассчитывают продолжить опыты на зародышах человека.