Ученые впервые применили в медицине искусственную матку
Американские ученые создали первую в истории мировой науки искусственную матку. Внутри этой матки ученые смогли вырастить зародыш. Опыты были произведены на плоде ягненка, находившемся в матке на протяжении целого месяца.
По словам биологов из США, они создали инкубатор, который может спасти многих недоношенных зародышей, в том числе и детей человека. Прибор также может на протяжении длительного периода поддерживать жизнь зародыша. Плод переносят в специальный пакет, наполненный особым амниотическим раствором, - сообщают «РИА Новости».
Таким образом, эксперты смогли вырастить недоношенного мамой ягненка. Ученые рассчитывают продолжить опыты на зародышах человека.
Следующая новость Россияне смогут голосовать за президента по месту пребывания
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии