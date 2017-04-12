Ученые воссоздали лицо древней женщины

Историки и палеонтологи возродили внешний облик жительницы Таиланда, умершей около четырнадцати тысяч лет назад.

Останки обнаружили в 2002 году. С того времени эксперты собирали нужные данные и занимались восстановлением портрета женщины-аборигена, - сообщает «ФАН».

Для того чтобы возобновить ее внешность, исследователи анализировали в том числе кости, которые были найдены в других странах. Останки исследователи нашли в северо-западной части современного Таиланда.