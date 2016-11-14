Ученые узнали о страшной засухе на Марсе
Международная группа ученых из Стерлингского университета выяснила, когда на Марсе пропала вода. Сделать раскрытие специалистам помогли метеориты.
Данные об этих объектах ученые обрели с помощью марсохода Opportunity, которые тот собрал на плато Меридиана.
Специалисты выяснили, как долго метеориты были подвержены влиянию атмосферы Марса, и какое количество оксидов железа в них содержалось,- сообщает «Lenta.ru».
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