Ученые узнали о страшной засухе на Марсе

Международная группа ученых из Стерлингского университета выяснила, когда на Марсе пропала вода. Сделать раскрытие специалистам помогли метеориты.

Данные об этих объектах ученые обрели с помощью марсохода Opportunity, которые тот собрал на плато Меридиана.



Специалисты выяснили, как долго метеориты были подвержены влиянию атмосферы Марса, и какое количество оксидов железа в них содержалось,- сообщает «Lenta.ru».