Ученые узнали рецепты лекарств древнего Египта‍

Совсем недавно эксперты нашли уникальный манускрипт, который разрешает ознакомиться с доступными на то время средствами лечения человека.

Как оказалось, в рецептах древних лекарств целители употребляли бычий жир и кровь летучих мышей. Специалисты замечают, что медицина египтян была на высоком уровне, - сообщают «Народные новости».

У них получалось проводить операции на черепе, причем в движении этих процедур никто не умирал ни от болевого шока, ни от инфекции.