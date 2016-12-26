Ученые узнали рецепты лекарств древнего Египта
Совсем недавно эксперты нашли уникальный манускрипт, который разрешает ознакомиться с доступными на то время средствами лечения человека.
Как оказалось, в рецептах древних лекарств целители употребляли бычий жир и кровь летучих мышей. Специалисты замечают, что медицина египтян была на высоком уровне, - сообщают «Народные новости».
У них получалось проводить операции на черепе, причем в движении этих процедур никто не умирал ни от болевого шока, ни от инфекции.
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