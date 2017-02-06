Ученые узнали причины исчезновения воды на Марсе

Ранее самой популярной считалась теория, при которой жидкая вода понемногу пропадала с Красной планеты, однако сегодня ученые нашли ее опровержение.

Специалисты из Университета Колорадо заявили, что на Марсе заблаговременно были «подготовлены» так называемые «пути эвакуации», через которые вся жидкость довольно быстро переходила в состояние водорода, - сообщают «Актуальные новости».

Когда ультрафиолетовый свет влиял на воду, она сразу распадалась на кислород и водород.