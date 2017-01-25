Ученые узнали опасность чрезмерного употребления еды после 30 лет
Диетологи из США выяснили, что людям после 30 лет нужно серьезно задуматься о своем рационе, чтобы не возникли неприятные последствия.
Оказывается, после третьего десятка человеку нужно отказаться от той пищи, которую они ели в юном возрасте. Эксперты провели обследование на макаках, которые в генетическом плане схожи с человеком, - сообщает «Экономика сегодня».
По итогам исследования ученые установили, что людям после 30 лет необходимо пересмотреть свой рацион, потому что организм кардинально меняется. Организм не воспринимает пищу также, как в 20 лет. Речь также идет о вредной еде, которую он применял в юности — ведь она может стать причиной появления разных проблем со здоровьем.
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