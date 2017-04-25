Ученые узнали о новом полезном свойстве ходьбы

Американские ученые выяснили, что у ходьбы имеется новое полезное свойство. Специалисты установили, что прогулка пешком усиливает приток крови к головному мозгу. Это улучшает память и познавательные способности человека.

Данный эффект менее сильный, чем при беге. Тем не менее, в данном контексте ходьба более эффективна, чем езда на велосипеде, - сообщают «РИА Новости».

В эксперименте исследователей приняли 12 здоровых людей. Кровоснабжение головного мозга во время движения этих людей отслеживалось ультразвуком.