Ученые узнали о новом полезном свойстве ходьбы
Американские ученые выяснили, что у ходьбы имеется новое полезное свойство. Специалисты установили, что прогулка пешком усиливает приток крови к головному мозгу. Это улучшает память и познавательные способности человека.
Данный эффект менее сильный, чем при беге. Тем не менее, в данном контексте ходьба более эффективна, чем езда на велосипеде, - сообщают «РИА Новости».
В эксперименте исследователей приняли 12 здоровых людей. Кровоснабжение головного мозга во время движения этих людей отслеживалось ультразвуком.
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