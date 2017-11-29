Ученые уточнили возраст гробницы Христа

Ученые выяснили, что гробница, в которой якобы находилось тело Иисуса Христа, была построена более трехсот лет спустя после его смерти.

Специалисты применили метод оптического датирования. Это позволило им определить, что кварц, присутствующий в известняке, из которого изготовлено ложе Христа, последний раз находился на свету в 345 году нашей эры. Согласно выводам ученых, плита была изготовлена вскоре после окончания правления римского императора Константина Великого, сообщается на сайте Национального географического общества.

Легенда гласит, что гробница была обнаружена матерью императора Еленой в 327 году, после чего на этом месте был построен храм Гроба Господня.

Впрочем, доподлинно неизвестно, находились ли вообще останки Христа в этой гробнице. О месте его захоронения существует несколько версий.