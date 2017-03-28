Ученые установили связь между поеданием фруктов и развитием мозга
Американские ученые пришли к выводу о том, что развитию мозга предков человека способствовала фруктовая диета.
Они провели исследование 140 видов приматов, анализируя их поведение и рацион. Выяснилось, что мозг особей, употребляющих фрукты, превосходит по объему «серое вещество» тех, которые ограничиваются лишь листьями.
По мнению ученых, увеличению мозга способствует то, что приматам нередко приходится добывать плоды из труднодоступных мест, а также прилагать усилия для удаления несъедобной кожуры у некоторых фруктов. Все это стимулирует развитие познавательной функции, сообщает «Экономика сегодня».
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