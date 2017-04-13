Ученые установили причину развязывающихся шнурков
Американские ученые объяснили причину, почему развязываются шнурки на кроссовках. Команда технологов их университета Беркли сделали видео бега на беговой дорожке одной из авторов исследования Кристин Грегг.
При анализе замедленной записи выяснилось, что при беге нога ударяется о землю с такой силой, которая превышает в семь раз силу тяжести. Этот феномен приводит к растягиванию и ослаблению узлов, - сообщают «РИА Новости».
При ослабевании узла на свободные концы шнурков влияет инерционная сила, которая окончательно их развязывает. Исследователи также отметили, что изучение механики узлов помогает понять, почему шнурки всегда развязываются во время бега. Те же законы действуют в отношении других узлов — морских, в парашютном спорте.
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