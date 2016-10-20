Ученые установили пользу черного шоколада

Американские ученые сообщили, что черный шоколад способен в высокой степени укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы организма.

Кроме позитивного воздействия на здоровье сердца и сосудов, каждодневное употребление темного шоколада еще и уменьшает риск развития сахарного диабета.

Для того чтобы определить это, сотрудники Университета Брауна проанализировали результаты почти двух десятков осуществленных ранее исследований, в которых приняли участие свыше тысячи людей, сообщает «Росбалт».

Ученые объясняют пользу шоколада содержащимися в нем флавонолами — веществами, снижающими уровень вредных триглицеридов и повышающими восприимчивость организма к инсулину.