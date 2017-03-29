Ученые установили истинные эмоции собак
Американские ученые полагают, что псам знакомо чувство вины, если они совершают проступок. Об этом заверяют поджатый хвост животного и его взгляд.
Раньше специалисты считали, что если собака зевает или прижимает уши к морде, то она стесняется чего-то. Сейчас выяснилось, что такой вид указывает на то, что она боится опасности, - сообщают «Актуальные новости».
Итоги исследований говорят о том, что питомцы могут испытывать сложные эмоции. Также они умеют вспоминать какие-то ситуации или истории.
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