Ученые установили истинные эмоции собак

Американские ученые полагают, что псам знакомо чувство вины, если они совершают проступок. Об этом заверяют поджатый хвост животного и его взгляд.

Раньше специалисты считали, что если собака зевает или прижимает уши к морде, то она стесняется чего-то. Сейчас выяснилось, что такой вид указывает на то, что она боится опасности, - сообщают «Актуальные новости».

Итоги исследований говорят о том, что питомцы могут испытывать сложные эмоции. Также они умеют вспоминать какие-то ситуации или истории.