Ученые установили главные причины переедания

Британские ученые из университета Сассекса выявили пять основных причин, по которым люди съедают больше пищи, чем необходимо для того, чтобы чувствовать себя сытыми.

Первая причина состоит в величине порций. Специалисты провели эксперимент, в ходе которого отдельным испытуемым незаметно увеличивали размер порций. В итоге они выяснили, что люди, евшие более крупные порции, не чувствовали себя более сытыми, чем кому доставались обычные порции.

Второй причиной обжорства исследователи называют разнообразие пищи. По их словам, однообразная пища быстрее «утомляет» вкусовые рецепторы, и человек прекращает есть, переставая получать удовольствие от этого. Пищевое разнообразие позволяет дольше наслаждаться едой, в результате чего человек съедает больше, чем это требуется.

Помимо этого к обжорству приводят просмотр телевизора во время еды и просмотр соцсетей, употребление алкоголя и прием пищи в компании других людей, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на издание The Conversation.