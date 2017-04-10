Ученые усовершенствуют литий-ионные аккумуляторы

Ученые придумали способ повысить безопасность, эффективность и срок службы литий-ионных аккумуляторов, используемых большинством современных гаджетов.

Исследование для повышения эффективности данных аккумуляторов было проведено международной группой специалистов, куда входили сотрудники Сколковского института науки и техники.

Профессор Сколтеха Артем Абакумов заявил, что изменение кристаллической структуры катода в указанных аккумуляторах приведет к тому, что срок службы и безопасность батарей существенно вырастут, а объем будет использоваться полностью и с большей эффективностью, сообщает «ТАСС».

На сегодняшний день ученые пытаются найти недорогой материал для использования в структуре катода. Во время тестов, доказавших эффективность изменений, применялся иридий, который является для отрасли слишком дорогим.