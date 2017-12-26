Ученые усовершенствовали беспроводной кардиостимулятор

Американские кардиологи создали кардиостимулятор, питание которого осуществляется путем передачи энергии от батарейки с помощью микроволн.

В настоящее время большинство кардиостимуляторов, которые вживлены американцам, имеют проводное питание. Батарейка вживляется под ключицу пациента, а энергия доставляется по проводкам, пропущенным сквозь вены.

В прошлом году был разработан стимулятор, батарейка которого помещена в имплант, прикрепляемый к внутренней стенка правового желудочка сердца. Для ее замены необходимо хирургическое вмешательство.

Авторы новой разработки предложили вживлять батарейку пациенту под мышку. Энергия вживленному в сердце конденсатору передается от нее с помощью микроволн. Устройство уже прошло первые тесты на свиньях. Ученые смогли не только запустить вживленные им стимуляторы, но и управлять частотой сердцебиения. Негативных эффектов при этом не наблюдалось.

В серийное производство новинка пока не запускается. Ей еще предстоит пройти ряд испытаний на животных, сообщает портал «Научная Россия».