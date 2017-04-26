Ученые убедились в пользе авокадо

Американские ученые советуют регулярно употреблять в пищу авокадо. Научные сотрудники из Флоридского Атлантического университета США заявили, что авокадо не может представлять никакого вреда для здоровья человека или вызывать опасность.

Напротив, авокадо положительно влияет на работу сердечно-сосудистой и эндокринной системы человека, - сообщает «ФАН».

А ведь имеется еще огромное количество других преимуществ авокадо, о которых говорилось в 130 научных работах, посвященных влиянию авокадо на организм. Все эти работы исследователи изучили перед тем, как заявить о пользе фрукта.