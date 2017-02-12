Ученые связали раннее выпадение зубов и скорую смерть
Ученые из Британии нашли взаимосвязь между ранней потерей зубов и неизбежной скорой смертью. Оказалось, что проблемы с зубами указывают на наличие у человека серьезных проблем со здоровьем: сахарного диабета и остеопороза, болезней сердца и сосудов.
Ученые считают, что человек, заметивший преждевременные проблемы с зубами, должен незамедлительно начать действовать, пройти медицинское обследование, чтобы вовремя восстановить здоровье, - сообщает «ФАН».
Если еще до 65 лет человек лишился более пяти зубов, то высока вероятность, что до глубокой старости ему не дожить. В то время как люди с хорошими зубами вполне могут отметить 100-летний юбилей.
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