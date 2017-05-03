Ученые степени в России хотят присуждать по количеству работ

Экспертный совет при комитете по науке Госдумы обсудил законопроект, согласно которому предлагается присуждать ученые степени исходя из совокупности опубликованных научных работ.

Глава департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей Матвеев заявил, что данное упрощение порядка присуждения степеней призвано избавить от ненужных формальностей тех, кто ведет активную научную деятельность, регулярно публикует свои работы, получает патенты и формирует научный коллектив. По его словам, приобретение ученой степени не должно быть слишком простым, но и чересчур сложным тоже, - сообщает «ТАСС».

Новый законопроект должен прийти на смену принятому в 1996 году закону «О науке и государственной научно-технической политике».

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