Ученые сравнили внешность и зарплату человека
Ученые из Великобритании доказали, что заработок и движение по карьерной лестнице не зависят от внешности.
Для того чтобы обосновать свою теорию, специалисты провели исследование с участием более тысячи человек. Так удалось выяснить, что внешность не является определяющим фактором карьерного роста, - сообщает «Экономика сегодня».
По словам экспертов, работодатели, в первую очередь, ценят способности человека и его деловые качества, нежели внешность. Конечно, исключением в этом случае станут профессии связанные со сферой красоты, например, модельный бизнес.
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