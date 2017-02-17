Ученые сравнили внешность и зарплату человека

Ученые из Великобритании доказали, что заработок и движение по карьерной лестнице не зависят от внешности.

Для того чтобы обосновать свою теорию, специалисты провели исследование с участием более тысячи человек. Так удалось выяснить, что внешность не является определяющим фактором карьерного роста, - сообщает «Экономика сегодня».

По словам экспертов, работодатели, в первую очередь, ценят способности человека и его деловые качества, нежели внешность. Конечно, исключением в этом случае станут профессии связанные со сферой красоты, например, модельный бизнес.