Ученые сравнили сахар с наркотиками

Американские ученые из Принстонского университета провели обследование, в ходе которого выяснили, что сахар может вызывать зависимость, подобную алкогольной или наркотической. Как известно, специалисты на протяжении месяца проводили эксперимент на крысах. Так, они держали грызунов на диете с увеличенной дозой сахара.

Со временем ученые начали сбавлять содержание сахара, а потом и вовсе исключили его из рациона. Стоит отметить, что позднее у крыс появилось абстинентное состояние. С целью увеличить уровень глюкозы в организме они начинали выбирать в пищу спиртное, - сообщает «ФАН».

По словам ученых, сахар может вызывать зависимость из-за выработки допамина – «гормона счастья». Они подчеркнули, что сахар провоцирует применять вещества, которые вызывают сильную зависимость. Так, если человек систематично употребляет слабоалкогольные напитки, он может перейти на более крепкую выпивку.