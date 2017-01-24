Ученые сравнили продолжительность сна жителей разных стран

Ученые из Австралии и США рассмотрели продолжительности сна у людей из разных стран. Согласно итогам исследования, лидерами всего мира по продолжительности сна оказались жители Аргентины.

Специалисты собрали данные по жителям 645 городов в разных странах мира в период с 2006 по 2012 год. В свою очередь, средний россиянин ложится спать примерно в 22:43 и просыпается в 7:54, - сообщает «ФАН».

Таким образом, средняя длительность сна у россиян оказалась равной 9 часам и 20 минутам. Кстати, меньше всех спят население Японии — средняя продолжительность их сна составила всего 7 часов и 16 минут.

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