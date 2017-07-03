Ученые создают вакцину от гепатита на основе картофеля
Ученые из США заявили о намерении создать новейший препарат от гепатита. По мнению исследователей, побороть недуг поможет обыкновенный картофель. Это уникальная вакцина совсем скоро будет доступна для людей, уверены эксперты.
По мнению ученых из Томпсоновского института, Нью-Йорк, провели несколько опытов на мышах. Они давали грызунам с гепатитом В картофель, в котором содержится ГМО, для того, чтобы установить, как вакцина будет влиять на болезнь, - сообщает «ВладТайм».
В итоге опытов было установлено, что вакцина с картофелем заставила организм мышей вырабатывать иммунитет, который боролся с вирусом гепатита В. Автор исследования уверен, что будущее за съедобными вакцинами против гепатита разных видов. Исследования продолжаются.
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