Ученые создают уникальное средство от гипертонии

Как заявляет представительство инновационных предприятий Сибири, на мировом рынке подобные препараты не появлялись 10-15 лет, сообщает издание OAne.ws.

Все лекарственные препараты, понижающие давление, действуют примерно одинаково, воздействуя на давно ведомые мишени, - рассказывает проректор СибГМУ Светлана Гусакова. - Нашей команде химиков получилось синтезировать вещество с новым механизмом действия, поэтому у лекарства, над которым мы работаем, нет аналогов.

Вещество, на основе которого создается лекарство от гипертонии, является химическим "предшественником" ФАТ - фактора активации тромбоцитов. В отличие от ФАТ, оно действует длительно и не влияет на свертываемость крови. Лекарство активно в течение 24 часов, поэтому пациенту достаточно будет принять всего одну таблетку в день. Кроме этого, препарат не понижает давление, если оно в норме, при этом нормализуя повышенные показатели.