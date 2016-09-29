Ученые создают уникальное средство от гипертонии

Как заявляет представительство инновационных предприятий Сибири, на мировом рынке подобные препараты не появлялись 10-15 лет, сообщает издание OAne.ws.

Все лекарственные препараты, понижающие давление, действуют примерно одинаково, воздействуя на давно ведомые мишени, - рассказывает проректор СибГМУ Светлана Гусакова. - Нашей команде химиков получилось синтезировать вещество с новым механизмом действия, поэтому у лекарства, над которым мы работаем, нет аналогов.

Вещество, на основе которого создается лекарство от гипертонии, является химическим "предшественником" ФАТ - фактора активации тромбоцитов. В отличие от ФАТ, оно действует длительно и не влияет на свертываемость крови. Лекарство активно в течение 24 часов, поэтому пациенту достаточно будет принять всего одну таблетку в день. Кроме этого, препарат не понижает давление, если оно в норме, при этом нормализуя повышенные показатели.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Обама не против службы своих дочерей в армии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО