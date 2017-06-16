Ученые создали вакцину для борьбы с ожирением

Ученые из Британии создали укол, контролирующий аппетит. Лекарство от ожирения разработали специалисты Имперского колледжа Лондона. Исследуя природу ожирения, исследователи выяснили, что у людей, страдающих от излишнего веса, нарушен синтез щитовидных рецепторов в головном мозге.

Эти рецепторы отвечают за регуляцию аппетита и чувство утоление голода. В случае сбоев в работе рецепторов может быть нарушен процесс пищеварения, возникает тяга к обжорству, и как следствие - набор веса – сообщает «Актуальные новости».

На базе исследований научные сотрудники создали лекарство-вирус, способное активировать выработку гормонов и восстановить нормальную работу соответствующего отдела головного мозга. Ученые испытали свое лекарство на грызунах и получили отличные результаты.