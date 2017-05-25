Ученые создали самый маленький электровелосипед

У жителей больших городов не всегда есть возможность возить велосипед повсюду за собой. Данную проблему решили в компании Smacircle. Дизайн нового электровелосипеда S1 разработан так, чтобы его можно было легко вместить в рюкзак.

Производитель говорит, что это самый компактный и легкий велосипед в мире — его вес не превышает 7 килограмм. Рама велосипеда изготовлена из углеродного волокна, она довольно прочная, чтобы выдержать груз весом до 100 килограмм.

Электровелосипед снабжен 36-вольтовым аккумулятором от Samsung, который установлен внутри сиденья. Батарея заряжается на сто процентов всего за 2,5 часа. Двигатель S1 мощностью 240 Вт разгоняет велосипед до 20 километров в час. Для электровелосипеда доступно мобильное приложение, которое разрешит владельцу настраивать скорость, отслеживать заряд батареи, а также блокировать ТС при надобности, - сообщает «Популярная Механика».

Чтобы убрать велосипед в сумку, достаточно сложить его за 5 шагов. В развернутом состоянии параметры S1 составляют 94 х 87 х 40 см, а уменьшить его можно до 19 х 29 х 49 см.