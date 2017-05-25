Ученые создали самый маленький электровелосипед

У жителей больших городов не всегда есть возможность возить велосипед повсюду за собой. Данную проблему решили в компании Smacircle. Дизайн нового электровелосипеда S1 разработан так, чтобы его можно было легко вместить в рюкзак.

Производитель говорит, что это самый компактный и легкий велосипед в мире — его вес не превышает 7 килограмм. Рама велосипеда изготовлена из углеродного волокна, она довольно прочная, чтобы выдержать груз весом до 100 килограмм.

Электровелосипед снабжен 36-вольтовым аккумулятором от Samsung, который установлен внутри сиденья. Батарея заряжается на сто процентов всего за 2,5 часа. Двигатель S1 мощностью 240 Вт разгоняет велосипед до 20 километров в час. Для электровелосипеда доступно мобильное приложение, которое разрешит владельцу настраивать скорость, отслеживать заряд батареи, а также блокировать ТС при надобности, - сообщает «Популярная Механика».

Чтобы убрать велосипед в сумку, достаточно сложить его за 5 шагов. В развернутом состоянии параметры S1 составляют 94 х 87 х 40 см, а уменьшить его можно до 19 х 29 х 49 см.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Кадыров сравнил советскую антирелигиозную пропаганду с терроризмом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО