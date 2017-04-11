Ученые создали самый эффективный способ удаления родимых пятен

Американские ученые создали самый эффективный метод безболезненного удаления родимых пятен. Данный способ является менее болезненным, а также более безопасным.

Лазерные методы удаления человеческих родимых пятен являются эффективными, однако, весьма опасными. В данном случае может пострадать кожа глаза пациента, а также дерматолог, проводящий процедуру. Последняя разработка американских экспертов позволит сделать данную процедуру более безопасной, а также эффективной. Исследователи отмечают, что ими разработана система, применяющая для изменения тканей человека ультразвуковую пульсацию вместе с клиническим лазером. Технология названа “sonoillumination”, - сообщают «Актуальные Новости».

Разработанный прибор прошел уже лабораторные испытания. Он готов для клинического использования. Тесты проводились на образцах кожи свиньи, которая схожа с дермой человека. По мнению научных сотрудников, удаление родимых пятен данным методом, вскоре станет популярным по всему миру.

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