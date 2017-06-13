Ученые создали самую большую виртуальную вселенную

Самую большую симуляцию рождения и развития Вселенной разработали группа ученых из Университета Цюриха.

Созданная при помощи суперкомпьютера Вселенная включает 25 миллиардов галактик. Они, в свою очередь, сформированы из двух триллионов цифровых частиц, которые представляют собой элементы темного вещества, - сообщает «N + 1».

На генерацию виртуальной Вселенной понадобилось 80 часов. Она появилась благодаря суперЭВМ Piz Daint, установленной в швейцарском Национальном вычислительном центре. Разработка поможет в изучении формирования крупномасштабных космических структур и исследованиях распределения темной материи.