Ученые создали самую большую виртуальную вселенную
Самую большую симуляцию рождения и развития Вселенной разработали группа ученых из Университета Цюриха.
Созданная при помощи суперкомпьютера Вселенная включает 25 миллиардов галактик. Они, в свою очередь, сформированы из двух триллионов цифровых частиц, которые представляют собой элементы темного вещества, - сообщает «N + 1».
На генерацию виртуальной Вселенной понадобилось 80 часов. Она появилась благодаря суперЭВМ Piz Daint, установленной в швейцарском Национальном вычислительном центре. Разработка поможет в изучении формирования крупномасштабных космических структур и исследованиях распределения темной материи.
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