Ученые создали самую быструю в мире камеру

Ученые из Швеции создали фотоаппарат, который может снимать со скоростью пять триллионов кадров в секунду.

Эксперты заявили, что созданная ими камера является самой быстрой в мире. При этом исследователи выложили в сеть видео, на котором запечатлена работа этой камеры. На записи видно, как свет проходит расстояние толщиной с лист бумаги. При этом запись замедлена, так как в реальности этот процесс слишком быстр, - сообщает «ФАН».

Разработка основана на совершенно новом алгоритме: в одном кадре закодировано четыре изображения, последовательно снятых с помощью лазера. После декодирования этого процесса формируется видеоряд.