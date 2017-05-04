Ученые создали самую быструю в мире камеру
Ученые из Швеции создали фотоаппарат, который может снимать со скоростью пять триллионов кадров в секунду.
Эксперты заявили, что созданная ими камера является самой быстрой в мире. При этом исследователи выложили в сеть видео, на котором запечатлена работа этой камеры. На записи видно, как свет проходит расстояние толщиной с лист бумаги. При этом запись замедлена, так как в реальности этот процесс слишком быстр, - сообщает «ФАН».
Разработка основана на совершенно новом алгоритме: в одном кадре закодировано четыре изображения, последовательно снятых с помощью лазера. После декодирования этого процесса формируется видеоряд.
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