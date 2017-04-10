Ученые создали робота-полицейского

Австралийские ученые из Технологического университета Сиднея вместе со своими коллегами из Бразилии создали специального робота, который предназначен для помощи полиции в расследовании убийств.

Этот робокоп может принимать до 60 поз и способен изображать как преступника, так и жертву преступления, - сообщают «Аргументы недели».

Инженеры также уделили свое внимание технике ножевого боя. Робот освоил движения с различными типами ножей и даже выработал собственный стиль нападения. Иными словам, смог бы такой робот ловить преступников, еще неясно, но убивать он уже умеет.