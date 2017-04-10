Ученые создали робота-полицейского
Австралийские ученые из Технологического университета Сиднея вместе со своими коллегами из Бразилии создали специального робота, который предназначен для помощи полиции в расследовании убийств.
Этот робокоп может принимать до 60 поз и способен изображать как преступника, так и жертву преступления, - сообщают «Аргументы недели».
Инженеры также уделили свое внимание технике ножевого боя. Робот освоил движения с различными типами ножей и даже выработал собственный стиль нападения. Иными словам, смог бы такой робот ловить преступников, еще неясно, но убивать он уже умеет.
Следующая новость Полицейского-мясника из Люберец приговорили к 18 годам строгого режима
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии