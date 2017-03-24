Ученые создали огромное «искусственное Солнце»

Ученые из Германии создали «самое большое в мире искусственное солнце», с помощью которого будут производить экологически чистое топливо.

«Искусственное солнце» является установкой, состоящей из 149 мощных прожекторов, которые в 10 тысяч раз мощнее природного дневного излучения. Эксперимент проходит в Германском центре авиации и космонавтики, который основывается в 50 километрах от Кельна, - сообщает «Экономика сегодня».

«Искусственное солнце» будет использовано для производства специального топлива на основе водорода путем его выпаривания из воды. Эксперты утверждают, что данное топливо будет экологически чистым и сможет стать альтернативой бензину и керосину для всех видов двигателей внутреннего сгорания.