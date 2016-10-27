Ученые создали новую версию «твердого воздуха»

Российские ученые создали новый аэрогель, основой для которого послужили органические молекулы и кремний. Приобретенное вещество может использоваться для создания катализаторов, ускоряющих химические реакции.

Аэрогели вместе с другими пористыми материалами используются для изоляции и в процессе создания космических приборов и детекторов. Основным преимуществом материала, помимо его легкости, является его низкая цена. «Твердым воздухом» материал зовут потому, что его бруски порой весят меньше, чем воздух такого же объема, сообщает РИА новости.