Ученые создали мини-мозг с собственными кровеносными сосудами

Специалисты из США рассказали о создании искусственного мозга, содержащего сеть кровеносных сосудов.

Ученые рассчитывают, что созданный ими орган можно будет использовать в ходе изучения инсультов и проблем с кровообращением в мозге, - сообщает «Экономика сегодня».

Биоинженеры сами удивились результатам своего опыта. По их словам, в ходе эксперимента в культуре, которая состояла из множества нейронов, начали сами собой происходить странные изменения. Так, в культуре начала образовываться ткань, которая оказалась не чем иным, как сетью кровеносных сосудов. Сейчас ученые планируют пустить по этим сосудам настоящую кровь.