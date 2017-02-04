Ученые создали мини-мозг с собственными кровеносными сосудами
Специалисты из США рассказали о создании искусственного мозга, содержащего сеть кровеносных сосудов.
Ученые рассчитывают, что созданный ими орган можно будет использовать в ходе изучения инсультов и проблем с кровообращением в мозге, - сообщает «Экономика сегодня».
Биоинженеры сами удивились результатам своего опыта. По их словам, в ходе эксперимента в культуре, которая состояла из множества нейронов, начали сами собой происходить странные изменения. Так, в культуре начала образовываться ткань, которая оказалась не чем иным, как сетью кровеносных сосудов. Сейчас ученые планируют пустить по этим сосудам настоящую кровь.
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