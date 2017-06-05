Ученые создали лекарство от рака груди

Американские ученые в ходе экспериментов по лечению пациентов с раком груди в университете Нью-Йорка смогли создать новейший препарат.

Лекарство назвали пембролизумаб. По словам специалистов, он способен подавить самый агрессивный рак молочной железы.

Впрочем, эксперты отмечают, что препарат подействовал лишь на часть женщин, но зато во всех этих случаях продемонстрировал прекрасные результаты. Лекарство смогло уничтожить очаги разрастающейся опухоли. Кроме того, его действие отличается постоянством и стабильностью, - сообщают «РИА Новости».

Также в рамках своего исследования исследователи подтвердили предположение о том, что иммунотерапия гораздо менее вредна для пациента, чем химиотерапия, вызывающая сильные побочные эффекты.