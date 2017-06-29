Ученые создали лечебное пиво

Ученые из Сингапура разработали особое пиво с пробиотиками, которое поможет сформировать сильный иммунитет любителям пенного напитка.

В состав пива в качестве одного из ингредиентов специалисты добавили бактерию Lactobacillus paracasei L26, нейтрализующую вирусы и токсины в организме человека. Кроме того, эта разновидность микроорганизмов формирует сильный иммунитет, позволяя человеку бороться с инфекцией самостоятельно. Такое пиво особенно полезно для тех, кто не переносит лактозу из обычных молочнокислых продуктов, - сообщает «Актуальные новости».

Исследования велись 9 месяцев, пока пивовары не подобрали правильный баланс всех составляющих. Вкус получился острый, а содержание алкоголя - 3,5 процента. Рецепт пива проходит процедуру патентования, поэтому дата появления напитка на прилавках в магазинах пока остается неизветной.