Ученые создали искусственную радужную оболочку

Ученые из Финляндии, создали уникальную радужную оболочку для глаза, которая имеет способность реагировать на свет. Исследователи уверены, что с помощью новой разработки получится вернуть зрение слепым людям.

Для создания искусственной радужной оболочки специалисты из Технологического университета Тампера использовали жидкокристаллический эластомер, имеющий способность менять свою форму при взаимодействии с теплом. Данный материал применялся экспертами для разработки 14-миллиметрового диска, разделенного на 12 частей, похожих на «лепестки» - сообщает «Актуальные новости».

В темноте эти «лепестки» загибались и образовывали в середине круга нечто схожее на зрачок. Для того чтобы диск реагировал на свет ученые добавили в материал особый красный краситель. Пока что изобретение нельзя назвать полностью законченным, ведь сейчас радужная оболочка реагирует только на искусственный свет, имеющий большую яркость.

Однако исследователи уверены в том, что в будущем разработку удастся улучшить и использовать в современной медицине для лечения незрячих людей.