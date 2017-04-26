Ученые создали генеалогическое древо собак

Американские ученые построили самое крупное на сегодняшний день генеалогическое древо собачьих пород.

Генетики исследовали более 160 пород собак, в итоге чего они смогли расшифровать код ДНК животных и просчитать, как они развивались и как появлялись новые виды.

Исследователи выяснили, что наибольшее разнообразие собак, в первую очередь декоративных, сформировалось в 19 веке. До этого, по мнению экспертов, эти животные по большей части помогали человеку охотиться, охранять и пасти домашний скот, - сообщают «РИА Новости».

Результаты исследования помогут понять, как развивались собаки, а также изучить особенности их врожденных заболеваний и предрасположенности к ним. Данные знания очень важны для диагностики болезней домашних питомцев.