Ученые создали генеалогическое древо собак
Американские ученые построили самое крупное на сегодняшний день генеалогическое древо собачьих пород.
Генетики исследовали более 160 пород собак, в итоге чего они смогли расшифровать код ДНК животных и просчитать, как они развивались и как появлялись новые виды.
Исследователи выяснили, что наибольшее разнообразие собак, в первую очередь декоративных, сформировалось в 19 веке. До этого, по мнению экспертов, эти животные по большей части помогали человеку охотиться, охранять и пасти домашний скот, - сообщают «РИА Новости».
Результаты исследования помогут понять, как развивались собаки, а также изучить особенности их врожденных заболеваний и предрасположенности к ним. Данные знания очень важны для диагностики болезней домашних питомцев.
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