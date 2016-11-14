Ученые создали человеческое легкое с помощью тканевой инженерии

Ученые из Лос-Анджелеса основали модель человеческого легкого и трахеи при помощи тканевой инженерии. В их составе разработчики применили такие типы клеток, которые соответствуют естественным дыхательным путям.



Только в США болезни легких ежегодно становятся причиной смерти более 200 тысяч человек. Хотя в большинстве случаев данный орган медлительно реагирует на инфекцию, однако обычно подвергается регенеративным процессам, не до конца понятных науке и изученных специалистами,- сообщает «Сеть».



Детальное исследование данных процессов помогло бы медикам понять, как их можно использовать при лечении и восстановлении поврежденных легких. Первым шагом на дороге к этому стало создание трехмерной модели легкого, дающей возможность детально изучить процесс течения заболевания.