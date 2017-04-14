Ученые создали бесцветный кофе

Ученые из Словакии создали первый в мире бесцветный кофе. На вид это обыкновенная бутылка с водой. Однако ее разработчики Дэвид и Адам Нэги уверяют, что кофе сделан из высококачественных зерен Арабики.

Теперь любители этого напитка смогут попрощаться с желтым налетом на зубах. Новый продукт не отличается по вкусу от привычного черного кофе и обладает таким же тонизирующим эффектом. Методы его приготовления братья держат в секрете, - сообщает «Ридус».

Им понадобилось около трех месяцев испытаний, чтобы вывести прозрачную формулу кофеина. Кофе обладает свежим, ароматическим вкусом, свободным от консервантов, стабилизаторов и подсластителей. Также он не нуждается в сахаре или молоке.