Ученые создали антибиотик из грудного женского молока
Известно, что грудное молоко является сильным иммуномодулирующим средством естественного происхождения.
Британские ученые принять решение воспользоваться целебными свойствами молока и создать на его основе антибактериальный препарат. Изначально специалисты рассмотрели состав молока, и выяснить, какое именно вещество помогает укреплять иммунитет новорожденному, - сообщает «ФАН».
В ходе лабораторных испытаний ученым получилось обнаружить в грудном молоке белок лакторферрин. Именно этот белок стал основой нового препарата, который не только защищает от бактерий и грибков, но и помимо всего остального, совершенно не наносит вреда организму.
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