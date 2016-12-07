Ученые создали антибиотик из грудного женского молока

Известно, что грудное молоко является сильным иммуномодулирующим средством естественного происхождения.

Британские ученые принять решение воспользоваться целебными свойствами молока и создать на его основе антибактериальный препарат. Изначально специалисты рассмотрели состав молока, и выяснить, какое именно вещество помогает укреплять иммунитет новорожденному, - сообщает «ФАН».

В ходе лабораторных испытаний ученым получилось обнаружить в грудном молоке белок лакторферрин. Именно этот белок стал основой нового препарата, который не только защищает от бактерий и грибков, но и помимо всего остального, совершенно не наносит вреда организму.