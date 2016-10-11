Ученые создадут телескоп для поиска похожих на Землю планет
Для поиска пригодных для жизни экзопланет в системе Альфа Центавра будет создан и запущен на орбиту частный телескоп. Этим проектом, стоимость которого примерно от 25 до 50 миллионов долларов, займется научный консорциум под руководством института BoldlyGo, сообщает «RT».
Ученые хотят собрать средства на создание телескопа Project Blue величиной с небольшую стиральную машину с помощью краудфандинга — сбора пожертвований от организаций, фондов и частных лиц. К проекту также будут привлечены крупные инвесторы.
В августе стало известно, что ученые обнаружили в системе Альфа Центавра планету, которая имеет схожие с Землей свойства и может оказаться пригодной для жизни.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии