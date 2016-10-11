Ученые создадут телескоп для поиска похожих на Землю планет

Для поиска пригодных для жизни экзопланет в системе Альфа Центавра будет создан и запущен на орбиту частный телескоп. Этим проектом, стоимость которого примерно от 25 до 50 миллионов долларов, займется научный консорциум под руководством института BoldlyGo, сообщает «RT».

Ученые хотят собрать средства на создание телескопа Project Blue величиной с небольшую стиральную машину с помощью краудфандинга — сбора пожертвований от организаций, фондов и частных лиц. К проекту также будут привлечены крупные инвесторы.

В августе стало известно, что ученые обнаружили в системе Альфа Центавра планету, которая имеет схожие с Землей свойства и может оказаться пригодной для жизни.